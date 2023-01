Cristiano Ronaldo, sa terrible trahison !

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Après plusieurs semaines d'incessantes rumeurs, Cristiano Ronaldo a finalement pris la décision d'accepter le pont d'or de l'Arabie saoudite et de terminer sa carrière à Al Nassr. Le Portugais va également devenir l'ambassadeur du pays, une trahison pour le Portugal en vue de la Coupe du monde 2030.

Cristiano Ronaldo quitte l'Europe. Après 20 années à jouer sur le vieux continent, le Portugais a choisi l'Arabie saoudite pour y terminer sa carrière. L'attaquant de 37 ans est lié au club entraîné par Rudi Garcia jusqu'en 2025 et touchera 200 millions d'euros par an. Outre ce contrat faramineux qui fait du natif de Madère, le joueur le mieux payé de l'histoire, tout sport confondu, Cristiano Ronaldo devient également l'ambassadeur de l'Arabie saoudite. CR7 devra soutenir la candidature du pays pour la Coupe du monde 2030. L'ancien joueur du Real Madrid a déjà confié son admiration pour le football saoudien lors de son arrivée à Al Nassr.

CR7 soutient l' Arabie saoudite pour la Coupe du monde, le Portugal enrage

« La vision d’Al-Nassr pour le football masculin et féminin est très inspirante, on a pu voir durant la Coupe du monde que l’Arabie saoudite était un pays avec beaucoup d’ambitions et de potentiel » a déclaré l'international portugais (196 sélections) durant sa présentation à Al Nassr. Cristiano Ronaldo, tout comme son rival de toujours Lionel Messi, va donc pousser la candidature de l'Arabie saoudite pour le Mondial 2030. Cette affiliation de CR7 est vécue comme une véritable trahison pour le Portugal qui est également candidat pour organiser cette édition. Le Portugal souhaite accueillir avec l'Espagne et le Maroc la Coupe du monde. Cristiano Ronaldo ne pourra pas aider son pays natal comme il l'a fait pendant de nombreuses années. Le meilleur buteur de l'histoire du football quitte définitivement l'Europe et s'éloigne un peu plus du Portugal.