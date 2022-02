Cristiano Ronaldo accusé de viol, The Sun ressort un vieux dossier

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Accusé de viol pour des faits remontant à 2009, Cristiano Ronaldo a été épargné par le procureur de Las Vegas.

Les révélations du Sun risquent de provoquer un tollé de réaction à travers le monde. Et pour cause, le tabloïd britannique affirme ce mardi que le procureur du comté de Clark à Las Vegas, Steve Wolfson, a volé au secours de Cristiano Ronaldo. Accusé de viol pour des faits remontant à 2009 dans une chambre d’hôtel à Las Vegas, CR7 aurait pu être poursuivi car les enquêteurs ont estimé qu’ils avaient suffisamment de charges contre le Portugais pour le faire. Mais pour des raisons non communiquées, Steve Wolfson a refusé que l’enquête soit approfondie. The Sun s’est par ailleurs procuré une plainte de Leslie Mark Stovall, avocat de la plaignante Kathryn Mayorga, déposée le 21 septembre dans laquelle le classement sans suite de cette affaire est contesté.

Cristiano Ronaldo rape cops were stopped from arresting him for Vegas ‘sex attack’ despite believing they had evidencehttps://t.co/WtfwVGhsu2 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 15, 2022

« Lorsque ce mandat d'arrêt a été soumis au bureau du procureur de district, M. Wolfson a refusé de poursuivre. Il ne dit pas pourquoi il a décidé de refuser pour quoi que ce soit - tout argument n'est que spéculation. C'était dans le délai de prescription. La police pensait qu'elle avait une affaire à poursuivre pour un chef d'accusation d'agression sexuelle et le procureur a décidé de ne pas le faire » a fait savoir l’avocat de la plaignante Kathryn Mayorga. En dépit de l’abandon de l’enquête policière, ce qui fait déjà scandale aux Etats-Unis, l’affaire civile est néanmoins toujours en cours. De son côté, Cristiano Ronaldo maintient avoir eu des relations sexuelles consenties avec Margoya. Interrogée par la presse britannique sur les dernières informations révélées par le Sun, l’équipe juridique de Cristiano Ronaldo a refusé d’émettre le moindre commentaire.