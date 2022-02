Cristiano Ronaldo est un joueur « fini », le Sun humilie CR7

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à mener Manchester United à la victoire contre Southampton, et ne marque plus depuis des semaines, la presse anglaise annonce la fin de CR7.

Les supporters mancuniens attendaient énormément et visiblement trop de Cristiano Ronaldo, lequel avait surpris tout le monde en choisissant de revenir à Old Trafford après son départ brutal de la Juventus. Avec CR7, les Red Devils ont continué à s’enfoncer, même si le classement de Premier League est encore légèrement flatteur pour une formation incapable de jouer deux bons matchs consécutifs. On l’a encore vu samedi à Old Trafford contre les Saints, la formation de Ralf Rangnick est à des années-lumière de Manchester City, Liverpool et même Chelsea, la star portugaise n’ayant pas permis de réduire l’écart. L’heure est donc venue pour les tabloïds anglais de solder le compte de Cristiano Ronaldo, coupable selon eux d’avoir suscité un espoir démesuré alors qu’à 37 ans il n’est plus en mesure d’inverser les choses malgré son talent. Dans les colonnes du Sun, Neil Custis avoue être un peu gêné de l’écrire, mais pour lui CR7 est tout simplement en fin de course, et doit désormais l’admettre et ne plus impérativement vouloir tirer la couverture à lui.

Cristiano Ronaldo ne reconnaît plus Man Utd, l'inverse est aussi vrai

Le journaliste anglais est cash avec Cristiano Ronaldo, même si cela lui fait un peu mal. « La carrière de Cristiano Ronaldo sera entachée par ce deuxième passage à Manchester United, ses jours en tant que joueur de haut niveau sont terminés (…) C’est la vérité, que tout le monde doit désormais regarder, cette bataille admirable contre les années est désormais perdue (…) Son retour coïncide avec ce qui sera probablement la pire saison de Manchester en Premier League. Il était censé pousser tout le monde vers le haut, et finalement Cristiano Ronaldo entraîne les gars vers le bas, car les jeunes sont intimidés. Ils préfèrent lui donner le ballon plutôt que de faire confiance à leur propre instinct, ils se méfient d’une erreur qui pourrait leur valoir une réprimande, CR7 est devenu un personnage qui divise au lieu de galvaniser. Et une fois qu’il a le ballon dans les pieds, il n’y a plus de magie, tout s’est envolé (…) Cristiano Ronaldo dit qu’il ne reconnaît plus le Manchester United qu’il a connu, mais le problème c’est que désormais nous ne reconnaissons pas non plus le Cristiano Ronaldo que nous avons connu », constate Neil Custis, qui espère surtout que la star portugaise réussira à tirer les conséquences de cet échec et ne se lancera pas un nouveau défi la saison prochaine au risque de sombrer un peu plus.