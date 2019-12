Coucou Michel, la FIFA réclame 1,8ME à Platini

Dans : Info.

Malgré la fin de sa suspension en octobre dernier, Michel Platini n’est pas totalement débarrassé de ses problèmes avec la FIFA. Le Français pourrait recevoir une nouvelle sanction dans les prochains mois.

Enfin libre d’exercer l’activité de son choix, après ses quatre années de suspension, Michel Platini va tenter de se relancer dans le monde du football. L’ancien président de l’UEFA est déjà très présent sur la scène médiatique et ne cache pas son envie de reprendre du service. Reste à savoir si le dirigeant reviendra au sein d’un club ou d’une instance. Quoi qu’il en soit, le Français devra auparavant régler un nouveau conflit avec la FIFA. Cette fois, l’organisation internationale compte lui réclamer le remboursement des deux millions de francs suisses (1,84 million d’euros).

Pour rappel, Platini avait été sanctionné pour avoir reçu ce montant de la part de Sepp Blatter, ex-patron de la FIFA, pour un travail de conseiller achevé en 2002 et rémunéré en 2011. Un paiement jugé « déloyal », d’où la suspension infligée et le remboursement réclamé par la FIFA qui s’apprête à saisir la justice suisse. A noter que l’organisation présidée par Gianni Infantino demande aussi des intérêts, les amendes et les frais de procédure que Platini et Blatter n’ont jamais payés. Contacté par l’AFP à ce sujet, l’ancien international tricolore n’a pas souhaité réagir, lui qui n’a pas toujours épargné la FIFA dans ses déclarations.