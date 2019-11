ASSE : Platini président, fin brutale de l'histoire

Dans : ASSE.

Contrairement à ce qu’annonçait son ami Jacques Vendroux, Michel Platini ne deviendra pas président de l’AS Saint-Etienne. L’ancien Stéphanois a démenti cette hypothèse.

Sa suspension de quatre ans terminée depuis le mois dernier, Michel Platini est de retour. L’ancien président de l’UEFA, sanctionné pour avoir reçu un paiement jugé illégal de la part de la FIFA, compte bien revenir dans le monde du ballon rond. C’est pourquoi le Français multiplie les sorties médiatiques depuis quelques semaines. Reste à savoir où pourrait-il rebondir. On parle notamment d’une possible candidature pour la présidence de la Fédération Française de Football afin de succéder à Noël Le Graët. Et de son côté, son ami Jacques Vendroux a évoqué l’hypothèse d’une nomination aux commandes de l’AS Saint-Etienne.

Une idée farfelue si l’on en croit le principal intéressé, pas du tout intéressé. « Je regarde un peu les matchs mais je ne suis pas investi dans le club. Je ne suis pas la bonne personne à consulter pour avoir un avis sur l’ASSE, a confié Michel Platini dans un entretien accordé au quotidien Le Progrès. Mon ami Jacques Vendroux a évoqué la possibilité de me voir un jour président de l’ASSE ? Il en dit des bêtises Jacques (rires). Les anciens m’en ont parlé. Mais laissez tomber. » Ancien joueur emblématique des Verts entre 1979 et 1982, l’ex-milieu offensif n’a pas l’air d’envisager un retour à Saint-Etienne, et ce peu importe le poste.