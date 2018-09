Canal+ : Au bout du rouleau, Paganelli confirme son break

Dans : Info.

Absent des matchs de Canal+ depuis sa désormais célèbre brouille avec Stéphane Guy lors du récent OL-OM, Laurent Paganelli a confirmé son retrait provisoire des micros.

L’homme de terrain de la chaine cryptée a convenu d’une petite période de vacances pour souffler après un été qui l’a vu perdre son père. S’ajoutait à cette épreuve une volonté de l’ancien joueur de prendre du galon à Canal+, avec l’espoir de commenter des matchs, ce que la chaine n’a pas approuvé.

« Je suis très fatigué et un peu à fleur de peau depuis cet été depuis le drame familial qui m’a touché et il me faut une petite semaine de repos pour me requinquer. Les amis, je vous embrasse et vous remercie pour tous vos messages… La vie est une fête, ne vous prenez pas la tête et vivez votre passion du football en toute sérénité ! Ne vous inquiétez pas pour moi, je vous fais une petite vidéo dans la journée, je vais aller me ressourcer aux champignons », a confié un Laurent Paganelli qui a souhaité terminer sur une note positive. La date de son retour sur les bords du terrain n'a pour le moment pas été annoncé par la chaine cryptée.