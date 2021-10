Les supporters de football plumés jusque dans les buvettes

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Sport populaire par excellence, le football commence à devenir hors de prix. Même à des niveaux inattendus.

Le budget pour suivre les matchs au stade a parfois fait renoncer des familles entières à ce plaisir de suivre leur équipe, et regarder les rencontres à la télévision n’est pas non plus donné avec les abonnements qui s’enchainent. Mais le coup de grâce est tombé dans deux grands pays de football, connus aussi pour leur goût pour certaines boissons. En effet, le prix de la bière va augmenter de manière drastique en Angleterre et en Allemagne, et c’est peut-être la goutte d’eau qui fait déborder la pinte chez les fans.

Des prix historiques à Londres

Le timing est troublant, mais quasiment en même temps, les deux pays, grands consommateurs de houblon, ont annoncé une hausse assez vertigineuse des prix de la bière dans les prochains mois. A Londres, la pinte pourrait atteindre les 6,50 euros pour la première fois de son histoire. En Allemagne, c’est même une gigantesque gueule de bois qui se prépare pour les fans, car la bière premium, un grand classique allemand, va atteindre là aussi pour la première fois les 10 euros pour une pinte. Les grandes brasseries devraient suivre, avec certaines raisons données comme la difficulté de trouver les matières premières, l’acheminement qui est de plus en plus cher et le Brexit qui n’arrange pas les choses pour les Anglais. Les journaux à sensation dans les deux pays ont ainsi titiller le supporter de football au portefeuille, avec forcément des conséquences directes, que ce soit dans les pubs pour suivre les matchs, ou dans les buvettes des stades qui peuvent encore vendre des boissons alcoolisés.

Price of a pint of beer 'to rise by 30p' amid crippling supply shortages https://t.co/Onz2OIcw7W pic.twitter.com/wgpkhH5rmN — The Mirror (@DailyMirror) October 19, 2021

Les témoignages se sont multipliés chez les passionnés de football pour déplorer ces mesures qui mettent encore à mal leur pouvoir d’achat, et rendent encore et toujours le ballon rond et les petits plaisirs qui peuvent aller avec plus difficiles à aborder financières. « Aller au stade coûte un bras, bientôt les bières seront réservées aux V.I.P », « même suivre un match en buvant une bière dans un pub, ils nous le font payer plus cher », « avoir un pack de 6 va devenir un signe extérieur de richesse », ont notamment envoyé des fans de football, principalement anglais, qui ne sont pas à la fête en ce moment entre le Covid qui repart et les pénuries qui arrivent sur des produits de base. « Le seul avantage, c’est de ne plus avoir d’essence, ni pour aller voir un match de football, ni pour aller chercher de la bière pour se consoler », exagère ainsi un twittos pour qui le football est attaqué de partout, même si le prix de la bière n'a pas pour seule conséquence de toucher les fans de sport.