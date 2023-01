Dans : Info.

Par Guillaume Conte

L’annonce du verdict dans le procès de Benjamin Mendy pour des accusations d’agressions sexuelles et de viol a provoqué plusieurs réactions en Angleterre.

Le défenseur de Manchester City a été déclaré non coupable de la plupart des accusations, même si un dernier procès regroupant deux accusations doit avoir lieu dans le courant de l’année. Par le biais de son avocat, l’ancien joueur de l’OM et de Monaco notamment a fait savoir qu’il était « ravi » de voir son nom être blanchi dans ces affaires et qu’il était « impatient » d’attaquer le dernier procès en cours pour sauver sa réputation. C’est ce qu’a fait savoir à la presse anglaise Jenny Wiltshire, l’avocate de Benjamin Mendy, qui a réussi à semer le doute dans l’esprit des jurés, qui n’ont pas réussi à trouver un accord sur le verdict. Dans un premier temps, le juge leur a donné du temps supplémentaire pour trancher, mais le premier membre du jury a reconnu qu’il n’y aurait pas d’unanimité au sujet de cette affaire, qui a donc permis à l’international français d’être déclaré non coupable.

De son côté, Manchester City note avoir noté le verdict de l’affaire et attend désormais le jugement des derniers cas. Le club anglais a fait savoir qu’aucun commentaire officiel ne serait effectué puisque l’affaire était toujours considéré comme en cours. En conséquence, City a expliqué qu’il ne fallait donc pas demander son avis à Pep Guardiola, actuellement en conférence de presse avec les Citizens.