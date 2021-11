Agression d’un arbitre, 12 ans de suspension pour le coupable

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Dans un fait divers qui fait froid dans le dos, un arbitre avait été violemment agressé dans l’Hérault avant même le début du match par un joueur du club de Marseillan, le 2 octobre dernier.

L’officiel avait été roué de coups par plusieurs joueurs des U19 locaux, et menacé de mort par arme blanche par le frère du gardien qui ne voulait pas se soumettre au contrôle du pass sanitaire. C’est en finissant par prendre la suite après avoir été mis à terre que l’arbitre avait probablement échappé au pire. « J’ai posé mon sac pour me protéger. En reculant, je suis tombé par terre. Ils sont tous venus me mettre des coups de pieds ; ils avaient des crampons en fer. J’ai affronté la mort à une seconde. J’aurais pu mourir ! », avait expliqué l’arbitre à France 3 Occitanie.

Bagarre sur fond de passe sanitaire

Football : douze ans de suspension pour un joueur de 16 ans, après l'agression d'un arbitre à Marseillan https://t.co/WcZVboBv16 pic.twitter.com/xJt7ZGMj0n — France 3 Occitanie (@F3Occitanie) November 12, 2021

L’arbitre a décidé d’arrêter d’officier et la commission de discipline a décidé de suspendre le principal accusé, qui ne pourra pas avoir de licence de football en France pendant 12 ans, soit jusqu’en 2033. En plus de cela, il écope d'une amende de 580 euros. L’entraineur du club de Marseillan très énervé pendant les faits et accusé d’insultes racistes et d’avoir incité ses joueurs à la violence, a été suspendu un an. Le président du club, soupçonné d’être présent sur les lieux sans avoir rien eu à redire, a été relevé de ses fonctions pour les trois prochains mois.

A noter que le jeune joueur suspendu, devra aussi répondre des faits devant la justice le 2 décembre prochain. Une plainte a également été déposé contre les membres du club accusés d'avoir porté des coups à l'arbitre. A noter que le club de Marseillan a aussi porté plainte, pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de l'arbitre.