Affaire Neymar : Une bonne et une mauvaise nouvelle pour l'accusatrice

A chaque jour son rebondissement dans ce que l'on appelle l'affaire Neymar, le joueur du Paris Saint-Germain et du Brésil ayant été accusé par une jeune femme d'un viol commis à Paris au mois de mai. Pour Najila Trindade, le temps s'est gâté cette semaine, puisque l'accusatrice de Neymar Jr a perdu son avocat et se retrouve un peu isolée puisqu'elle n'a pas fourni aux enquêteurs le fameux téléphone censé contenir des éléments à charge contre le footballeur brésilien. Mais selon différents médias, dès les prochains jours, Najila Trindade va retrouver un avocat, le troisième en dix jours, puisque Cosme Araujo aurait été embauché par le père de la supposée victime pour défendre cette dernière.

Et sa première mission pourrait être d'éviter à la jeune femme un procès en diffamation. En effet, du côté de la police locale, on n'a pas apprécié que lors d'une interview à la télévision Najila Trindade ait clairement laissé entendre que les policiers étaient peut-être corrompus suite à un éventuel cambriolage à son domicile. Deux syndicats de police ont fait part de leur colère après les propos de l'accusatrice de Neymar, et une requête en diffamation a été déposée devant les autorités en charge du dossier.