5.000 euros le tweet, la haine anti-Benzema a un prix ‍!

Dans : Info.

Par Claude Dautel

On connaîtra le 19 septembre prochain la décision du tribunal de Lyon qui s'est penché mardi sur deux tweets de Damien Rieu, militant d'extrême droite, qui visait Karim Benzema. Le parquet a décidé de taper au porte-monnaie.

En octobre et en novembre 2020, via deux messages sur Twitter, Damien Rieu, qui se présente comme « lanceur d’alertes » et membre du parti d’Eric Zemmour, avait fait un parallèle entre des combattants islamistes et Karim Benzema. Une attaque frontale en utilisant des photos. Cela lui a valu une plainte de l’attaquant français pour diffamation publique. Mardi, l’affaire passait devant le tribunal de Lyon, lequel a mis en délibéré jusqu’au 19 septembre sa décision. Cependant, le parquet a réclamé 10.000 euros d’amende à l’encontre de Damien Rieu. « L'amalgame est non seulement diffamatoire mais il est abject et grotesque (…) Il constitue une insulte à l'égard de ceux qui luttent contre le terrorisme islamiste, et de ceux qui en ont souffert dans leur chair », a lancé le Procureur à destination du militant d’extrême droite.

Damien Rieu sent la condamnation venir

Tout était prévu 🐅 pic.twitter.com/OYzNq1n7a3 — Karim Benzema (@Benzema) June 19, 2023

A la sortie du tribunal, Damien Rieu s’est dit choqué par les propos de l’avocat de Karim Benzema et a trouvé « la juge particulièrement à charge ». Rappelant qu’il avait souvent été condamné en première instance et avait régulièrement gagné en appel, le candidat malheureux aux élections législatives 2022 a toutefois lancé un appel aux dons, l'éventuelle amende et les frais de justice ayant un coût financier. Du côté de Karim Benzema, aucune réaction via les réseaux sociaux, le Ballon d'Or 2022, transféré il y a quelques semaines du Real Madrid en Arabie Saoudite, ayant laissé le soin à son avocat de faire entendre sa voix face au tribunal de Lyon. « On a le droit de se moquer de Karim Benzema, mais de l'associer à un terroriste, ça, on n'a pas le droit », avait prévenu, face au juge, Maître Sylvain Cormier, avocat de Karim Benzema.