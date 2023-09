Zinedine Zidane dit nein à l'Allemagne

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

L'équipe d'Allemagne est aux abois depuis plusieurs mois. Après le limogeage de Hansi Flick, un successeur digne de ce nom est attendu, même un entraîneur étranger. Zinedine Zidane a d'ailleurs été contacté mais il a recalé la fédération allemande.

Un sauveur est demandé pour la Mannschaft à 9 mois de l'Euro 2024 organisé chez elle. Il le faut bien car les Allemands sont à la rue niveau résultats ces derniers mois. L'Allemagne vient d'enchaîner 5 matchs sans succès dont 4 défaites. La dernière 1-4 contre le Japon a finalement coûté son poste à Hansi Flick. Pour prendre la place de l'ancien entraîneur du Bayern, un grand nom serait souhaité. Toutefois, les meilleurs allemands sur le papier sont difficiles à aller chercher : Jurgen Klopp entraîne Liverpool, Thomas Tuchel le Bayern, Julian Nagelsmann est libre mais le vestiaire du Bayern n'était pas amical avec lui. Pour la première fois, l'idée d'un technicien étranger fait sérieusement son chemin.

Zidane n'entraînera que la France, pas un autre pays

L'Autrichien Oliver Glasner, bien connu de la Bundesliga a été cité. Néanmoins, il n'est pas le plus expérimenté et le plus à même de gérer des stars. C'est plus le cas de Louis van Gaal, ancien sélectionneur des Pays-Bas et ancien entraîneur du Bayern Munich. Cela l'est également de Zinedine Zidane. Selon le média espagnol Fichajes, la fédération allemande (DFB) a contacté l'ancien entraîneur du Real Madrid. Mais, Zizou a refusé la proposition allemande.

Extended list of potential candidates to replace Hansi Flick If he were to be dismissed [📸 @BILD-TV] pic.twitter.com/ddFQpMxHqM — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 10, 2023

En effet, malgré le prestige du poste et la possibilité de retrouver un banc, Zidane n'est pas très favorable à l'idée de diriger une autre sélection que la France. Ses projets sont de prendre en main l'Equipe de France, impossible en ce moment, ou d'entraîner un grand club européen. De quoi décevoir les Allemands, séduits depuis un moment par cette idée. Cela offre surtout une voie royale à Louis van Gaal. Le Néerlandais de 72 ans apparaît de plus en plus comme le grand favori pour succéder à Flick et ainsi devenir le premier étranger dans l'histoire de l'Allemagne à devenir sélectionneur.