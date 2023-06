Flick est nul, l'Allemagne rêve de Zidane pour l'Euro

Dans : Bundesliga.

Par Mehdi Lunay

Mardi, l'Allemagne a touché le fond en perdant 2-0 face à la Colombie. Cette troisième défaite en quatre matchs fragilise Hansi Flick à un an de l'Euro 2024. Si on parle de Nagelsmann pour le remplacer, l'option Zinedine Zidane a aussi été sortie.

Eine grosse katastrophe ! C'est le sentiment de la presse et des suiveurs de l'Equipe d'Allemagne après la gifle infligée mardi par la Colombie. La Mannschaft a été laminée 2-0 par une équipe colombienne bien plus convaincante. Un revers qui tombe mal après une défaite en Pologne vendredi dernier et un nul inquiétant contre l'Ukraine la semaine précédente. Sur la saison 2022-2023 avec le Mondial, l'Allemagne n'a battu que trois équipes sur les onze affrontées : Oman, Costa Rica et Pérou. Un bilan famélique et très inquiétant alors que le pays doit organiser l'Euro dans un an. Au vu du visage montré en juin, Hansi Flick semble avoir perdu la main sur son groupe.

Zidane en Allemagne, Hamann veut oser

Le sélectionneur allemand est plus que jamais menacé et on parle déjà de le faire sauter pendant l'été ou en septembre prochain. Les Allemands joueront deux amicaux à la rentrée, contre le Japon et l'Equipe de France. Si Flick a été confirmé pour l'instant, un nom ressort pour prendre son poste et c'est celui qui lui a succédé au Bayern Munich justement Julian Nagelsmann. Le jeune technicien a l'avantage d'être libre après avoir refusé le PSG. Néanmoins, l'ancien international Dietmar Hamann propose d'aller voir ailleurs et de prendre un étranger. Il cite un premier nom : Zinedine Zidane.

Flick reste sélectionneur pour le momenthttps://t.co/gEBUoIqWV8 — Foot Mercato (@footmercato) June 21, 2023

« Nous pensons en Allemagne : nous sommes les plus grands, nous avons le meilleur travail de jeunesse, la meilleure formation d'entraîneurs. Mais rien de tout cela n'est vrai. Rien ! Qu'un Sud-Américain, un Néerlandais viendra, peut-être un Zinedine Zidane de France qui se demande ce qui se passe ici, ce serait bien », a t-il lâché dans le journal sportif Kicker. Une idée séduisante avec un homme aussi charismatique alors que l'équipe allemande montre d'énormes failles mentales ces derniers temps. Néanmoins, pas sûr que cela vienne combler le manque le plus important de cette Mannschaft : les joueurs de classe mondiale, jamais aussi peu représentés sur le terrain au sein du quadruple champion du monde.