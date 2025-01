Indice UEFA ‍: Ce club français qui fait honte à Riolo

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Les clubs français sont plutôt mis en valeur en Coupe d'Europe cette saison. Mais il y a le vilain petit canard niçois et Daniel Riolo le pointe du doigt vigoureuement.

La belle saison des clubs français en Coupe d’Europe a subi un coup de frein ce jeudi, avec l’élimination de Nice. Déjà très mal partis, les Aiglons avaient encore une petite chance de se qualifier à condition de s’imposer à Elfsborg en Suède. Les troupes de Franck Haise se sont inclinées 1-0 et quittent la compétition par la petite porte, avec la perspective de terminer dernier en cas de mauvais résultat la semaine prochaine conte Bodo/Glimt. Sur 32 équipes engagées et des formations venues des quatre coins de l’Europe, c’est très peu glorieux. D’autant que cela ne rapporte quasiment aucun point à la France dans la perspective de l’indice UEFA. Si Lens a fait pire en se faisant éliminer dans les barrages de conférence League par le Panathinaïkos, ne récoltant qu’un point pour la France, Nice en ramène pour le moment 2 avec sept matchs disputés.

C’en est trop pour Daniel Riolo, désespéré par le visage affiché par les Niçois tout au long de cette campagne, et qui ne trouve aucune excuse au Gym. « Dès le début de la compétition, quand ils prennent la raclée contre les Rangers (1-4) tu as bien compris - dans les déclarations - qu'ils s'en foutaient de la Coupe d’Europe. En plus, c'est une équipe en course pour les quatre premières places, c'est dire le grand écart monumental qu'est en train de nous faire Nice cette année. S'ils ne veulent pas la jouer, tu peux toujours dire que c'est un bilan catastrophique, que ce n'est pas une bonne image pour le foot français parce que, pendant que les autres bataillent pour faire des points qui servent à tout le monde, toi tu arrives en méprisant la Coupe d'Europe et en bricolant une équipe. Mais même avec une équipe A prime, Nice doit montrer un meilleur visage que ça. C'est véritablement une honte pour le football français qu'une équipe comme ça aille perdre face à un tel adversaire », a déploré le polémiste de RMC, pour qui Nice va comme par hasard montrer un tout autre visage face à l’OM ce dimanche soir pour le choc de Ligue 1. Avec l’ambition de retrouver une place en Coupe d’Europe pour la saison prochaine…