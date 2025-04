Gravement accusé, Dimitri Payet se mure dans le silence

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Dimitri Payet est accusé de violences par une personne se présentant comme son ancienne maitresse au Brésil. L'enquête a débuté avec le dépôt de deux plaintes.

Les révélations s’enchainent sur la situation de Dimitri Payet au Brésil. Sous contrat avec le Vasco De Gama jusqu’au 5 mai prochain, l’international français est accusé de « violences physiques, psychologiques et sexuelles » par une avocate brésilienne qui se présente comme une personne ayant été sa maitresse pendant plusieurs mois. Le meneur de jeu passé par l’OM, l’ASSE, Nantes ou encore Lille et West Ham, sera entendu prochainement par la police locale sur ces accusations.

Pour le moment, son club du Vasco de Gama n’a pas souhaité communiquer à ce sujet. Et L’Equipe a tenté de joindre Dimitri Payet et son avocat pour avoir leur version des faits, mais aucune réponse n’a été donnée aux sollicitations. Les supporters du club brésilien sont en tout cas très surpris par ces allégations, et si l’accusatrice se retrouve sous un torrent de haine sur les réseaux sociaux, elle estime que parler ouvertement de ces dérives supposées était pour elle le meilleur moyen de se protéger face aux menaces et à la tournure que prenait leur relation. L’avocate a en tout cas déposé deux plaintes conte le Réunionnais de 38 ans, et a obtenu une mesure protectrice d’urgence en attendant que l’enquête avance. Dimitri Payet n’a donc pas le droit d’approcher ou de contacter Larissa Ferrari.