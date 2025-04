La Coupe du monde à 64 pays, ce n’est pas une blague

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Après la proposition lancée lors du Conseil de la FIFA le mois dernier, la CONMEBOL est passée à l’action. Le président de la Confédération sud-américaine de football Alejandro Dominguez a officiellement réclamé l’organisation d’un Mondial à 64 pays en 2030.

Programmée en 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, la Coupe du monde à 48 équipes (au lieu de 32 jusqu’à maintenant) ne sera peut-être pas la dernière folie de la FIFA. Lors de la séance du Conseil de l’instance en mars dernier, le président de la Fédération uruguayenne de football Ignacio Alonso avait proposé l’organisation du Mondial 2030 avec 64 participants pour les 100 ans du tournoi.

L’idée peut paraître folle mais le président de la FIFA Gianni Infantino a trouvé l’hypothèse « intéressante, à analyser de plus près ». Du coup, les partisans de ce format poursuivent sur leur lancée. Dans la mesure où les matchs d’ouverture se joueront en Uruguay, la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) s’est sentie légitime pour appuyer cette proposition.

“Estamos convencidos que la celebración del centenario será algo único, porque solo una vez se cumplen 100 años. Y por eso estamos proponiendo POR ÚNICA VEZ, llevar a cabo este aniversario con 64 equipos, en tres continentes simultáneos. Para que todos los países tengan la… — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 10, 2025

« Nous sommes convaincus que la célébration du centenaire sera quelque chose d'unique, car on ne fête qu'une fois les 100 ans, s’est justifié le président de la CONMEBOL Alejandro Dominguez. C'est pourquoi nous proposons, pour une seule fois, d'organiser cet anniversaire avec 64 équipes, sur trois continents simultanément. Pour que tous les pays aient l'opportunité de vivre une expérience mondiale, et pour que personne sur cette planète ne soit exclu de cette fête qui, bien qu'elle se joue partout, est notre fête. »

L'UEFA est contre

Sans surprise, l’idée d’un Mondial à 64 équipes ne fait pas l’unanimité. Dès la proposition initiale, le patron de l’UEFA Aleksander Ceferin s’y était opposé. « Cette proposition m'a peut-être encore plus surpris que vous. (...) Je pense que c'est une mauvaise idée. Ce n'est pas une bonne idée pour la Coupe du monde elle-même et ce n'est pas non plus une bonne idée pour nos qualifications. Je ne soutiens donc pas cette idée », avait réagi le Slovène.