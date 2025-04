L’Algérie et pas la France, le choix sportif de Bennacer

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Après ses 11 matchs disputés avec les sélections françaises dans les catégories jeunes, Ismaël Bennacer avait rapidement tranché en faveur de l’Algérie. Dans un entretien accordé au quotidien régional La Provence ce vendredi, le milieu de l’Olympique de Marseille a expliqué son choix.

Ismaël Bennacer aurait-il eu sa chance en équipe de France ? Ce n’est pas certain. Compte tenu de son physique, le milieu de l’Olympique de Marseille ne serait pas forcément entré dans les plans de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus privilégie des profils plus athlétiques, quitte à s’exposer aux critiques sur le manque de créativité des vice-champions du monde.

Bennacer a choisi entre trois sélections

De toute façon, le débat n’intéresse sans doute pas Ismaël Bennacer qui a rapidement fait une croix sur l’équipe de France. Même s’il a fréquenté les sélections françaises dans les catégories jeunes, le natif d’Arles avait fini par choisir l’Algérie, lui qui avait également la possibilité d’opter pour le Maroc, le pays de son père. Interrogé par La Provence, le milieu prêté avec option d’achat par le Milan AC n’a pas seulement évoqué un choix du cœur. L’homme aux 50 sélections avec les Fennecs a surtout parlé d’une décision sportive.

OM : La fête de l’Aïd à la Commanderie, « je ne peux rien dire » avoue Bennacer https://t.co/cWR8vlDAvn pic.twitter.com/Iw9PQHe0Mq — Foot01.com (@Foot01_com) April 11, 2025

« Si mon choix a fait l'objet d'enjeux familiaux colossaux ? Non, on ne peut pas dire colossaux parce que ça reste du foot, a répondu le Marseillais dans les colonnes du quotidien régional. Mon père est Marocain, moi aussi. C'était un choix sportif, même si derrière on représente une nation. J'ai hésité, je jouais déjà avec l'équipe de France en jeunes (4 matchs en U18 et 7 en U19), mais je voulais représenter un des deux pays de mes parents. L'Algérie, sportivement, c'était le meilleur choix pour moi. » Grâce à cette décision, Ismaël Bennacer compte une Coupe d’Afrique des Nations (2019) à son palmarès.