Wanda Nara malade imaginaire, elle prend la parole

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Il y a quelque temps, Wanda Nara, la femme et agent de Mauro Icardi a fait les gros titres dans la presse. Cette fois-ci, ce n'est pas à cause d'une énième affaire extra-conjugale mais bien concernant sa santé. Le mannequin a rétabli la vérité.

Prêté la saison passée à Galatasaray, Mauro Icardi s'est totalement relancé avec un titre de champion de Turquie mais surtout une saison pleine, ponctuée de 22 buts inscrits et de 8 passes décisives délivrées. C'est sa saison la plus prolifique depuis l'exercice 2017/2018 avec l'Inter Milan. Si tout semble aller pour le mieux pour l'ancien joueur du PSG, les rumeurs continuent de polluer son couple. Mais pas pour une histoire extra-conjugale mais sur les problèmes de santé de Wanda Nara. La femme d'affaires a récemment été hospitalisée à Sanatorium Los Arcos pour y passer des examens. La presse argentine a évoqué que Wanda Nara souffrait d'une leucémie alors que la principale intéressée n'a pas encore rendu publiquement ses résultats.

Attaquée par la presse, Wanda Nara évoque sa maladie

Sur son compte Instagram, suivi par près de 17 millions de personnes, Wanda Nara reçoit fréquemment des messages pour connaître sa probable maladie, dont certains osent douter. La présentatrice télé a rédigé un message pour faire taire les rumeurs à son sujet. « Il s'agit d'une situation personnelle qui a été rendue publique, mais pas par moi. Beaucoup de gens veulent me voir en bonne santé et savoir ce qu'il en est et comment je vais. Un jour, je leur dirai. Les gens vous jugent. Pour l'instant, je préfère garder cela pour moi. Quand je serai plus forte, je leur dirai. Je ne jouerais jamais avec un problème de santé » a déclaré l'agent de 36 ans qui dément formellement les allégations sur une maladie inventée pour faire le buzz, à l'image de ses clashs à répétition avec son mari. Wanda Nara patiente avant de révéler le vrai diagnostic et le couple qu'elle forme avec l'ancien joueur du PSG s'est reformé ces derniers mois, prenant finalement la décision de s'installer à Istanbul pour suivre la carrière de Mauro Icardi.