Un rendez-vous zappé, Messi se met tout un pays à dos

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Pendant la tournée de l’Inter Miami en Asie, Lionel Messi a dû déclarer forfait pour le match contre une équipe de Hong Kong. De quoi provoquer la colère des supporters et dirigeants chinois qui doutent ouvertement de l’honnêteté de l’Argentin.

En attendant la reprise de la Major League Soccer fin février, l’Inter Miami a effectué une tournée en Asie avec quatre matchs au programme. La franchise américaine a d’abord affronté Al-Hilal et Al-Nassr en Arabie Saoudite, avant de croiser une équipe de Hong Kong en Chine. Mais Lionel Messi, touché aux adducteurs, n’a pas pu disputer cette troisième rencontre dimanche dernier. Le milieu offensif de l’Inter Miami s’est contenté d’assister au match sur le banc des remplaçants.

#NOW: David Beckham gets booed at the Hong Kong Stadium. pic.twitter.com/xbkt1BfbOf — Jay Ganglani (@GanglaniJay) February 4, 2024

De quoi provoquer la colère des 38 000 spectateurs qui avaient payé au moins 105 euros, soit le prix du billet le moins cher, pour le voir en action. Après la rencontre, le propriétaire de la franchise David Beckham a tenté de saluer les fans présents, mais les huées ont couvert son discours. Autant dire que ces spectateurs étaient encore moins ravis de constater le retour soudain de Lionel Messi pour le match suivant, à savoir l’affrontement contre le Vissel Kobe au Japon mercredi.

Hong Kong doute de Messi

L’Argentin est effectivement entré en jeu à la 60e minute. Furieux, le gouvernement de Hong Kong, à travers son secrétaire à la culture, aux sports et au tourisme, a publié un communiqué en menaçant l’organisateur de ne pas verser une partie des 1,8 millions d’euros prévus. « Trois jours plus tard, Messi était apte à jouer activement et librement au Japon, s’est-il étonné. Le gouvernement espère que les organisateurs et les équipes pourront apporter des explications satisfaisantes. »

Le journal chinois Global Times, contrôlé par l'état, a également remis en question l’honnêteté de la Pulga. Tandis que le champion du monde a quant à lui évoqué une gêne aux adducteurs en conférence de presse. « J'espère que nous aurons d'autres occasions de jouer à Hong Kong », a ajouté Lionel Messi, dont la cote de popularité a subitement chuté en Chine.