Droits TV ‍: Sans Neymar, Messi et Mbappé, Labrune gratte 80 millions

Par Guillaume Conte

Les stars mondiales du PSG sont parties ou sont sur le point de le faire, mais Vincent Labrune négocie d'arrache-pied pour faire monter le package des droits TV, notamment sur le plan international.

La question des droits télévisions du football français est, avec l’avenir de Kylian Mbappé, l’un des grands dossiers de ce début d’année 2024. D’ailleurs, ils sont liés. Non pas que l’attaquant du PSG se soucie de savoir sur quelle chaine les matchs de la Ligue 1 seront diffusés à l’avenir, mais son probable départ représenterait tout de même un coup dur pour ceux qui paieront cher pour diffuser notre championnat. Ainsi, si Vincent Labrune se démène actuellement au point de se déplacer au Qatar pour pousser BeIN Sports à investir sur la Ligue 1, c’est aussi parce que le président de la Ligue veut boucler rapidement cette cession des droits, et si possible avant que Kylian Mbappé n’annonce qu’il quitte l’hexagone et le Paris SG.

100 % d'augmentation à l'international, c'est en cours !

Ce sprint bat son plein et il se traduit surtout par un forcing auprès de BeIN Sports pour valoriser la Ligue 1 à l’étranger. Depuis le départ, la vente des droits à l’international est jugé comme le point où la progression la plus importante peut être faite. A juste titre, puisque l’ancien contrat datait de très longtemps, et ne facturait que 80 millions d’euros par an à BeIN Sports pour l’ensemble des droits du championnat de France à travers le monde. Vincent Labrune espérait atteindre les 200 ME avec ce nouveau contrat, mais ce ne sera pas le cas. Sans compter le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, la LFP pourra bientôt compter sur une somme de 120 ME avec le prochain contrat. Le total, avec les territoires couverts par BeIN, dépassera les 150 ME, mais restera bien en-dessous des 200 ME espérés. Une augmentation non négligeable de 80 ME environ, qui permettra, même avec une probable baisse des droits nationaux, de faire gonfler l’enveloppe pour se rapprocher des 900 millions d’euros désormais espérés pour les droits de la Ligue 1. Comme pour l’international, il faudra toutefois compter sur un gros coup de pouce de BeIN Sports pour cela.