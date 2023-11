Un ancien rival de Cristiano Ronaldo réapparait, il se prend une claque

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo fait désormais le bonheur d'Al-Nassr depuis peu. Le quintuple Ballon d'Or portugais n'a pas fini de faire parler de lui.

Al-Nassr avait flairé le bon coup il y a quelques mois en signant Cristiano Ronaldo. Le Portugais a cédé aux sirènes de l'Arabie saoudite après une nouvelle expérience ratée à Manchester United. En Saudi Pro League, l'ancien du Real Madrid continue de faire parler la poudre malgré ses 38 ans. Son objectif, developper au maximum le football saoudien. Car sa carrière en Europe a déjà été un immense succès. Cependant, certains pensent qu'ils auraient pu être meilleurs que lui. Ce n'est pas Fabio Paim qui dira le contraire... Ancien grand espoir du football portugais, ce dernier estime qu'il aurait pu être meilleur que CR7.

Cristiano Ronaldo provoqué, il n'a pas aimé

Invité du podcast Sem Remorsos, Paim n'a pas fait dans la langue de bois et directement interpellé Cristiano Ronaldo. « Cristiano Ronaldo devrait me donner un de ses Ballons d’Or. Je suis allé au Sporting à l’âge de sept ans, j’y ai été élevé. J’y ai grandi. C’étaient des années glorieuses pendant lesquelles j’ai gagné tout ce que je pouvais. Je ne suis pas arrivé là où j’aurais pu être, mais j’ai marqué une génération. Si les gens ne m’oublient pas, c’est parce que je les ai marqués. J’ai dit en plaisantant que je pensais que Cristiano Ronaldo pourrait m’offrir un Ballon d’Or. Mais j’étais humble. Si j’avais la moitié du mental de Cristiano, ce ne serait pas lui et Messi. Ce serait moi, lui et Messi et peut-être qu’il n’aurait pas gagné les Ballons d’Or qu’il a gagnés. Peut-être que l’un d’entre eux aurait été le mien », a notamment indiqué l'ancien enfant prodige du foot portugais. Une déclaration qui n'a pas tardé à faire réagir CR7, puisque ce dernier a rétorqué sur Instagram : « WTF, c’est qui ce mec ? ». Difficile de faire plus clair...