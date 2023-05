Son violent divorce avec Cristiano Ronaldo, il recolle les morceaux

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

L’hiver dernier, Cristiano Ronaldo a surpris tout le monde en quittant Manchester United pour s’engager à Al Nassr en Arabie Saoudite. Son départ d'Angleterre avec fracas avait causé des dégâts dans son entourage.

Le départ de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite a surpris tout le monde et n’a pas été sans conséquences. Et pour cause, c’est le manager personnel de la star portugaise, à savoir Ricardo Regufe qui a géré le deal et non Jorge Mendes. L’agent historique de CR7 était pourtant le premier à avoir l’offre des Saoudiens, mais l’ex-attaquant du Real Madrid a pris la décision de se séparer de son agent historique avant de signer à Al Nassr, lui reprochant de ne pas avoir réussi à l’avoir placé dans un top club en Angleterre, en Espagne ou en France.

Le divorce a été brutal et inattendu entre Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes. Mais les rancunes sont désormais derrière les deux hommes. Interrogé par le journal AS, l’agent historique du buteur d’Al Nassr a couvert son ancien poulain de louanges. La preuve que la hache de guerre est définitivement enterrée, même si l’attitude de Cristiano Ronaldo vis-à-vis de Jorge Mendes a été difficile à digérer pour l’agent portugais. « Cristiano est là où il est. C’est la vie. Il est en Arabie et nous devrions tous être très reconnaissants envers Cristiano pour tout ce qu’il a fait pour le football et pour le Portugal. Il est le plus grand ambassadeur du Portugal. Cristiano sera toujours dans mon cœur » a lancé Jorge Mendes au sujet de Cristiano Ronaldo dans les colonnes du journal AS avant de conclure.

Jorge Mendes a pardonné à Cristiano Ronaldo

« C’est un joueur spécial et une personne spéciale pour moi. Et nous tous, les Portugais, devrions être fiers d’avoir eu et de continuer à avoir un joueur comme lui. Je le dirai toute ma vie : il était et il est le meilleur joueur de l’histoire du football mondial ! J’ai une excellente relation personnelle avec lui » a-t-il ajouté. Tout est bien qui finit bien donc entre Cristiano Ronaldo et son ancien agent Jorge Mendes alors que six mois seulement après sa signature en Arabie Saoudite, l’ancien attaquant de la Juventus Turin se verrait bien faire ses valises et retrouver l’Europe.