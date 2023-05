Messi meilleur buteur de l'histoire du Big Five devant Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En ouvrant le score à la 59e minute du match Strasbourg-PSG, sur une passe décisive de Kylian Mbappé, Lionel Messi a marqué son 16e but cette saison en Ligue 1 et son 496e buts en carrière en Championnat (Liga et Ligue 1). La Pulga est désormais le meilleur buteur de l'histoire du Big Five et il devance d'un but son plus célèbre concurrent, Cristiano Ronaldo, qui devra revenir jouer en Europe s'il veut rejoindre le champion du monde argentin.