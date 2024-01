Son ennemi sur le banc du Brésil ‍? Neymar est rassuré

La nomination de Dorival Junior comme sélectionneur du Brésil n'est pas anodine pour Neymar. La star brésilienne s'était violemment disputé avec l'entraîneur du côté de Santos. Néanmoins, Dorival Junior semble avoir tourné la page.

La nomination de Dorival Junior sur le banc de la Seleçao a rappelé de bien mauvais souvenirs à Neymar. Les deux hommes s'étaient côtoyés à Santos en 2010, au début de la carrière de Neymar au Brésil. Leur collaboration s'est mal terminée avec une dispute sérieuse. Dorival Junior avait refusé que Neymar tire un penalty lors d'une rencontre. Le jeune joueur a alors insulté son entraîneur avant d'être mis à l'écart du groupe professionnel. L'histoire s'est conclue par le licenciement de Dorival Junior. 14 ans plus tard, ce dernier conserve t-il une certaine rancœur envers Neymar ?

Certains observateurs brésiliens l'ont craint et ont pensé que Dorival Junior pouvait profiter de son nouveau statut pour régler ses comptes personnels. Ce serait d'autant plus possible que Neymar est menacé en équipe du Brésil. Gravement blessé, pas toujours performant et sérieux, l'ancien parisien ne manquerait pas à certains s'il n'était plus rappelé. Mais, Dorival a calmé le jeu en conférence de presse. Pour lui, un bon Neymar est toujours sélectionnable. Il n'est même plus en conflit avec son ancien joueur, les deux hommes s'étant réconciliés depuis selon lui.

🎙️ Dorival Junior on Neymar Jr :



“Neymar is one of the best 3 players in the world at the moment”



“He is a very good and important player…”



“As long as he is focused and recovered he will be called up…”



“I have no issues with Ney, even with what happened in 2010’ pic.twitter.com/G9ZshK9ZJN