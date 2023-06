Roman Abramovitch et l'Ukraine, des milliards en attente

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Suite à la vente du club de Chelsea pour plus de deux milliards d’euros, Roman Abramovitch avait promis de reverser tout l’argent aux victimes de la guerre entre la Russie, son pays, et l’Ukraine. Mais il n’en est rien pour l’instant…

Poussé vers la sortie par les hommes politiques anglais, qui n'acceptaient plus de voir des Russes investir dans leur pays suite à la déclaration de guerre en Ukraine, Roman Abramovitch a dû vendre son club de Chelsea dans les plus brefs délais. Après quelques semaines de négociations, le milliardaire russe a trouvé un accord avec Todd Boehly et Clearlake Capital, deux investisseurs qui ont dépensé 2,5 milliards de livres pour récupérer Chelsea. Suite à cette vente extraordinaire, Abramovitch avait promis de transférer deux milliards d’euros à « une fondation caritative pour répondre aux besoins des victimes des deux côtés du conflit entre la Russie et l'Ukraine ».

Sauf que pour l’instant, cet argent est toujours entre les mains d’Abramovitch. En effet, selon les informations du Daily Mail, les deux milliards sont encore gelés sur un compte bancaire, le Russe devant donner son accord pour débloquer les fonds. Ce qui aurait dû être chose faite l’été dernier ou même en janvier, mais les personnes concernées attendent toujours le feu vert d’Abramovitch. Pour l’instant, rien ne dit que le Russe ne respectera pas sa parole, sachant que « l’espoir subsiste ». Il faut dire que le média britannique précise qu’Abramovitch souhaite que son argent soit bien réparti entre Ukrainiens et Russes, ce que le gouvernement britannique refuse. Un détail qui bloque donc tout, alors que l’Ukraine aurait bien besoin d’argent pour financer un hiver qui s’annonce rugueux…