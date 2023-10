PSG ‍: Lee Kang-In gagne les Jeux Asiatiques, son service militaire à la trappe

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Le PSG avait libéré Lee Kang-In pour les Jeux Asiatiques avec le secret espoir de voir la Corée du Sud gagner ce trophée. Grâce à cela, le joueur n'aura pas à faire son service militaire.

C’est ce samedi qu’avait lieu la finale des Jeux Asiatiques entre l’équipe U23 du Japon et celle de la Corée du Sud. Ce match intéressait très fortement le PSG puisque dans la formation coréenne figurait Lee Kang-In, le joueur asiatique arrivé lors du dernier mercato à Paris. Le club de la capitale avait libéré son renfort pour cette compétition et après la victoire 2-1 de la Corée du Sud face au Japon, les dirigeants parisiens doivent se réjouir d’avoir fait ce choix. Car c’est une spécificité locale, pour avoir contribué à gagner ce trophée, les élus coréens « offrent » un service militaire réduit à 3 semaines plutôt qu’à 18 mois aux joueurs concernés. Lee Kang-In est concerné par cette mesure et forcément le PSG ne peut que s’en réjouir, le joueur ne pouvant se soustraire au service militaire. Avec cette version réduite, le joueur coréen et Paris sont désormais tranquilles.