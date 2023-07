PSG vs armée sud-coréenne, Lee Kang-In embarrasse Doha

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Lee Kang-In a signé il y a quelques jours au PSG. Un grand bond en avant pour le Coréen, qui va devoir vite s'imposer malgré son jeune âge (22 ans).

Le PSG n'a pas perdu de temps pour annoncer des recrues au début du mois de juillet. Parmi les six joueurs à avoir été officialisés par le club de la capitale : Lee Kang-In. L'international sud-coréen arrive en provenance de Majorque avec l'étiquette d'un joueur technique et virevoltant. Mais s'imposer dans un groupe comme le PSG ne s'annonce pas évident pour l'ancien milieu de terrain du FC Valence. Surtout s'il est amené à manquer des matchs... En effet, la Corée du Sud a besoin de lui pour deux rendez-vous importants : Les Jeux Asiatiques et la Coupe d’Asie des nations au Qatar. De quoi bloquer le PSG mais aussi faire ses affaires à certaines conditions...

Le PSG va devoir faire un choix fort avec Lee

Comme tout citoyen sud-coréen, Lee Kang-In doit effectuer un service militaire obligatoire de 18 mois. Il existe des solutions pour l'éviter. Mais pour cela, il faut qu'il remporte soit les Jeux Asiatiques ou la Coupe d’Asie des nations. Ce lundi, on a appris que le sélectionneur de la Corée du Sud, Hwang Sun-hong, a convoqué le nouveau joueur du PSG dans sa sa liste des 22 joueurs pour disputer les Jeux Asiatiques, qui auront lieu en Chine du 23 septembre au 8 octobre. S'il a très envie de représenter son pays, comme l'a affirmé Hwang Sun-hong, cette compétition n'est pas reconnue par la FIFA. Le PSG a donc la possibilité de ne pas libérer Lee Kang-In, sachant que ce dernier sera déjà absent de janvier à février pour disputer la Coupe d'Asie. Mais en même temps, si Lee gagnait les Jeux Asiatiques, il dirait au revoir au service militaire, ce qui arrangerait bien le PSG. Pour rappel, le service militaire doit se faire entre 18 et 30 ans. Reste à connaitre la position du club de la capitale, qui aimerait sans doute pouvoir s'appuyer sur sa nouvelle recrue pour le début de la saison.