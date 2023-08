Officiel ‍: Luciano Spalletti nouveau sélectionneur de l'Italie

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Après la démission surprise de Roberto Mancini, l'Italie n'a pas trainé pour trouver son successeur au poste de sélectionneur. Victorieux avec Naples la saison passée, Luciano Spalletti dirigera la Nazionale.

Les vacances n'ont pas duré longtemps pour Luciano Spalletti. En année sabbatique après avoir guidé Naples vers le Scudetto la saison dernière, l'entraîneur italien a été nommé sélectionneur de l'Italie ce vendredi. Le technicien de 64 ans prend la suite de Roberto Mancini, démissionnaire cette semaine et en partance vers l'Arabie saoudite. « Accueillons Spalletti. L’équipe nationale avait besoin d’un grand entraîneur et je suis très heureux qu’il ait accepté la direction technique des Azzurri. Son enthousiasme et son expertise seront fondamentaux pour les défis qui attendent l’Italie dans les mois à venir », a déclaré le président de la fédération italienne de football Gabriele Gravina. Spalletti aura pour mission d'aider l'Italie à conserver son titre de champion d'Europe en Allemagne.