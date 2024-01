Officiel ‍: L’Algérie vire Belmadi ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

C’était prévisible. Après l’élimination dès la phase de groupes de la CAN, pour la deuxième édition consécutive, Djamel Belmadi a perdu son poste de sélectionneur de l’Algérie. Le président de la Fédération Algérienne de Football Walid Sadi a annoncé le départ du technicien ce mercredi, au lendemain de la défaite fatale contre la Mauritanie (1-0).

« J'ai rencontré le sélectionneur national, M. Djamel Belmadi, pour discuter des conséquences de cette amère élimination, et nous sommes parvenus à un accord à l'amiable pour dissoudre notre collaboration et rompre le contrat qui lie le sélectionneur à la Fédération Algérienne de Football. Nous remercions l'entraîneur Djamel Belmadi pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière », a écrit le dirigeant sur le réseau social X. L’ancien Marseillais, vainqueur de la CAN 2019, était aux commandes des Fennecs depuis 2018.