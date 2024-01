Neymar papa pour la troisième fois, la folle rumeur au Brésil

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

La vie dissolue de Neymar a provoqué l'apparition d'une rumeur qui a surpris le Brésil, avec l'annonce de l'attente pour le joueur d'un troisième enfant, conçu lors d'une relation adultère. L'ancienne star du PSG a démenti.

La gueule de bois a été terrible pour Neymar en ce début d’année 2024. Plusieurs influenceurs et un site spécialisé sur l’actualité people, Leo Dias, ont révélé que le joueur brésilien allait être papa pour la troisième fois. Pendant que sa fiancée de l’époque Bruna Biancardi attendait le deuxième enfant de l’ancien joueur du PSG, le « Ney » aurait fréquenté une autre personne, avec qui il aurait eu une relation suivie. Les faits se sont passés en octobre et en novembre, quand l’international brésilien était de retour au pays, et y est même resté un peu plus longtemps que prévu par son club d’Al-Hilal. Cette relation adultère, qui n’était pas la première de Neymar, a causé la séparation rapide du couple, mais une autre conséquence a donc été révélée ces dernières heures. Neymar serait prêt à être père une troisième fois, après sa courte relation avec une jeune brésilienne, qui serait enceinte de quelques mois seulement.

Neymar dément toute nouvelle paternité à venir

Une information qui a fait beaucoup de bruit au Brésil, où on se demande déjà ce que le footballeur faisait avec sa croisière du Nouvel An alors qu’il est sérieusement blessé, à faire la fête sur une jambe. En conséquence, son ex-fiancée, Bruna Biancardi, a décidé de ne plus suivre sur les réseaux sociaux celui avec lequel elle partage sa fille, Mavie. De son côté, Neymar a démenti en bloc, assurant qu’il n’allait pas être père pour la troisième fois, après son fils Davi Lucca qu’il a eu très jeune, et donc sa fille récemment née. Une nouvelle telenovela que le Brésil suit forcément avec attention, même si la vie dissolue de Neymar commence de plus en plus à lasser au pays, qui se prépare à continuer de vibrer pour le football sans plus vraiment compter sur son ancien prodige.