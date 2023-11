Neymar en prison, le Brésil s'interroge

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Au Brésil, on a découvert que Neymar faisait l'objet d'une procédure devant les prud'hommes suite aux accusations d'une employée de maison du joueur à Paris. Et on a très peur.

Tout ce qui concerne Neymar a un retentissement énorme au Brésil, et même si l’attaquant vedette de la Seleçao est éloigné des terrains plusieurs mois suite à sa blessure au genou, son actualité en dehors des terrains fait le buzz. Cette semaine, Le Parisien a révélé que l’ancienne star du PSG faisait l’objet d’une assignation devant les Prud’hommes par une de ses compatriotes qui l’accuse de l’avoir fait travailler sans la déclarer. On le sait, s’il doit être condamné en France pour ce conflit entre un employeur et un salarié, Neymar ne risque cependant pas de visiter les prisons tricolores lors d’un possible futur séjour dans notre pays. Mais, la loi brésilienne et la loi française ne sont pas identiques, et forcément, les supporters de Neymar s’inquiètent sur ce sujet, craignant de voir leur chouchou derrière les barreaux. Interrogé par O Globo, un spécialiste brésilien du droit du travail a rassuré tout le monde.

Neymar n'ira pas croupir en prison en France

Répondant à Breno Angrisani, journaliste du puissant média sud-américain, Acacio Miranda da Silva Filho, docteur en droit constitutionnel, a rappelé à ses compatriotes que Neymar ne craignait pas grand-chose d’autre qu’une condamnation financière et en aucun cas une peine de prison ferme. « En France, contrairement au Brésil, ils font preuve d'un peu plus de tact dans la conduite de ces enquêtes. Tout d’abord, ils analysent s’il existe une quelconque forme d’infraction. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils analyseront s’il existe réellement une infraction pénale. Par conséquent, sur la base des éléments dont nous disposons, les chances que Neymar soit arrêté en France sont nulles », a précisé ce spécialiste du droit, qui estime que l'ancien numéro 10 du Paris Saint-Germain devra payer ce qu'il doit à la jeune femme et cotiser auprès des caisses sociales françaises s'il est déclaré coupable dans ce dossier. Neymar n'échangera donc pas son maillot jaune de l'équipe du Brésil, avec un maillot rayé blanc et noir des prisons françaises.