Tite compare les cas Neymar et Daniel Alves, fureur au Brésil

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Suite à la condamnation pour agressions sexuelles de Daniel Alves, l'image du joueur brésilien a été beaucoup détériorée. Pourtant, l'ancien sélectionneur de la Seleçao Tite n'a pas réellement pris position et a fait une comparaison douteuse avec une histoire passée de Neymar.

Le 22 février 2024, après 13 mois de détention provisoire, Dani Alves a été condamné par le tribunal supérieur de justice de Barcelone pour viol à 4 ans et 6 mois de prison, ainsi qu'à 150 000 euros d'amende. Si le joueur de 40 ans a fait appel suite à cette décision, son image a été complètement renversée. Le FC Barcelone a notamment attendu le verdict du procès pour retirer le statut de légende du club au latéral droit, qui a porté le maillot des Blaugranas pendant 8 saisons. Au Brésil, les médias sont également très critiques envers Dani Alves mais aussi à l'encontre de Tite, sélectionneur de l'équipe nationale entre 2016 et 2022. Désormais entraîneur de Flamengo, le technicien de 62 ans a comparé la situation de Dani Alves à celle de Neymar il y a quelques années. Le joueur d'Al-Hilal avait été accusé de faits similaires mais grâce à des enregistrements, l'ancien parisien avait été innocenté facilement et rapidement. Tite s'est attiré la foudre de plusieurs journalistes brésiliens à cause de son manque de connaissances sur un sujet pourtant si sérieux.

La comparaison polémique de Tite fait bouillir le Brésil

Ao fazer paralelo entre a condenação de Daniel Alves e armação de que Neymar foi vítima, Tite presta um grande desserviço à sociedade. Uma coisa são os parças do jogador se prestarem a esse papel ridículo. Outra é um sujeito admirado pela correção fazer isso. Se Tite não conhece… — André Rizek (@andrizek) February 26, 2024

« Je ne peux pas porter de jugement sans avoir tous les faits et les informations véridiques à ce sujet. Chaque erreur doit être punie, mais ce n’est pas moi qui juge. Je ne connais pas tous les faits, c’est pourquoi je dois être très prudent. À cette époque (2019, NDLR), je suis allé à une conférence de presse quand il y avait un problème avec Neymar. Sur les 24 questions, je devais répondre à 18 par rapport à la situation du joueur. J’ai dit la même chose que maintenant, à savoir que je n’avais pas de connaissances profondes sur le sujet, mais que les erreurs doivent être punies » a déclaré Tite en conférence de presse, après un match avec Flamengo. L'ancien milieu de terrain compare le scandale de Neymar en 2019, relaxé par la justice, à celui de Dani Alves.

André Rizek, journaliste pour le média O Globo, a été scandalisé par la réaction de Tite. « En faisant un parallèle entre la condamnation de Daniel Alves et le coup monté dont Neymar a été victime, Tite rend un très mauvais service à la société. Si Tite ne connaît pas l'affaire, à cause de son aliénation, alors il devrait lire le sujet et revoir ce terrible discours. Vous n'êtes pas intéressé de lire qu'un athlète de la Coupe du monde, autrefois votre homme de confiance, a été arrêté pour viol » s'est insurgé le journaliste sur son compte X (ex-Twitter). La déclaration de l'ancien sélectionneur brésilien ne passe pas du tout au pays.