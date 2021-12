Mort d'Hugo Maradona, le jeune frère de Diego

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Un peu plus d'un an après la mort de Diego Maradona, c'est son frère de 52 ans, Hugo, qui avait lui aussi été footballeur, qui est décédé d'un infarctus.

Dans un communiqué le club de Naples a confirmé ce mardi midi la mort d’Hugo Maradona, le frère cadet de Diego Maradona. Âgé de 52 ans, celui qui a joué notamment pour Ascoli et le Rayo Vallecano, est décédé suite à un arrêt cardiaque dans son domicile napolitain. « Le Président Aurelio De Laurentiis, le Vice-Président Edoardo De Laurentiis, les managers, le staff technique, l'équipe et tout le SSC Napoli se réunissent autour de la famille Maradona et se joignent à leur douleur après la mort d'Hugo », a indiqué le club italien.