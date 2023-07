MLS ‍: Messi arrive, Rooney va énerver Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Libre après son départ du Paris Saint-Germain, Lionel Messi a pris la décision de s'offrir un dernier challenge en rejoignant la MLS avec l'Inter Miami. Une excellente nouvelle pour Wayne Rooney qui se rappelle par la même occasion, au vieux souvenir de son ami et ennemi Cristiano Ronaldo.

Courtisé par l'Arabie saoudite et le FC Barcelone, Messi a finalement décidé de rejoindre David Beckham à l'Inter Miami. Un choix de carrière plus exotique pour l'Argentin qui veut bénéficier d'une vie plus calme avec sa famille, tout en développant ses affaires extra-sportives. Pour Wayne Ronney, l'arrivée de la Puga dans le championnat nord-américain est une excellente nouvelle. La présence de Leo Messi va donner un coup de boost sur la ligue. Lors d'une interview avec Sky Sports, l'ancien attaquant anglais a même décrit Messi comme le meilleur joueur de l'histoire. Une déclaration qui ne fera pas plaisir à son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, souvent la cible des critiques de Rooney.

Rooney accueille Messi le plus grand et enrage CR7

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par D.C. United (@dcunited)

« C'est une excellente décision, évidemment, pour la MLS. Sur le plan commercial, ce sera énorme. Cela attirera plus d'intérêt pour le jeu dans différentes régions du monde. Je suis sûr parce que vous obtenez sans doute le meilleur joueur à n'avoir jamais joué au football. Je suis sûr qu'il viendra ici et qu'il voudra être compétitif, et qu'il voudra essayer d'aider Miami à remonter au classement. Je pense que non seulement les fans, mais aussi les entraîneurs, les joueurs, tout le monde est excité de l'avoir dans la ligue » a affirmé l'ancien joueur et désormais entraîneur de DC United qui place sans contestation possible Messi devant son rival Cristiano Ronald au rang de meilleur joueur de tous les temps. Pas sûr que cela plaise au Portugais qui a déjà évoqué son mécontentement envers les nombreux commentaires de Wayne Ronney à son égard. L'Anglais a fait son choix et continue de glisser quelques petits tacles à son ancien coéquipier.