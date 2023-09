Messi va revenir à Paris pour faire pleurer la France

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Champions du monde avec l'Argentine il y a quelques mois, Lionel Messi et Angel Di Maria ont tout raflé avec l'Albiceleste. Les deux génies pourraient faire leur retour à Paris en 2024, pour une nouvelle épopée.

L'un est considéré comme une légende du PSG, tandis que l'autre a vécu un passage compliqué avec le club de la capitale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Angel Di Maria et Lionel Messi ont chacun une histoire particulière, liée à Paris. Une histoire qui pourrait ne pas être encore terminée puisqu'en juillet 2024, les JO se dérouleront dans la ville lumière. Un trophée remporté par les deux hommes en 2008, à Pékin. Alors que Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann militent pour y participer et former une véritable Dream Team des Bleus pour aller chercher l'or, Javier Mascherano aimerait également que Di Maria et la Pulga tentent de décrocher une nouvelle médaille d'or. Dans une interview accordée à TyC Sports, Javier Mascherano le nouveau sélectionneur des U20 Argentins, a évoqué son souhait de voir les deux attaquants à Paris l'été prochain.

Messi et Di Maria, l'aube d'un retour parisien

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ángel Di María (@angeldimariajm)

« En cas de qualification, ce serait clairement une fierté pour nous de pouvoir avoir deux champions du monde. Il y a des joueurs qui ont mérité de décider de certaines choses. Et clairement, Leo et Ángel en font partie » a avoué l'ancien milieu de terrain, qui a joué avec Messi et Di Maria. Cependant, si l'idée est séduisante sur le papier, un problème persiste. Les JO commencent le 26 juillet, seulement 10 jours après la finale de la Copa America, compétition que les deux hommes souhaitent aussi s'adjuger. L'Argentine est le tenant du titre et Lionel Scaloni va probablement compter sur ses deux stars, tandis que l'Inter Miami et le Benfica Lisbonne pourraient refuser la participation de leur joyau à ce tournoi mondial, pour éviter une blessure. De son côté, Javier Mascherano est évidemment ouvert au retour de Messi et Di Maria à Paris.