Ugarte choque Messi après un Uruguay-Argentine bouillant

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’Uruguay a réalisé une très belle performance en battant l’Argentine (2-0). Un match électrique au cours duquel Manuel Ugarte a dégoupillé en mimant un geste obscène envers Rodrigo De Paul.

Comme souvent, les grandes affiches sont électriques en Amérique du Sud et le match entre l’Argentine et l’Uruguay n’a pas fait exception à la règle dans la nuit de jeudi à vendredi. La sélection de Marcelo Bielsa est venue à bout de celle de Lionel Messi (2-0) dans ce match comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 et qui a vu Manuel Ugarte au cœur d’une grosse embrouille. Après une faute sur Lionel Messi, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été violemment poussé par Rodrigo De Paul, garde du corps officiel du Ballon d’Or avec la sélection argentine.

⚽️ Petite embrouille entre Manuel Ugarte et Rodrigo De Paul. L’Uruguayen a demandé à l’argent d’arrêter de lécher les bottes de Lionel Messi. (Restons politiquement correct 😅).pic.twitter.com/elg5sEo5B8 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) November 17, 2023

Et cela a visiblement fait beaucoup rigoler Manuel Ugarte qui a lancé la phrase « suc… de Messi » à De Paul avec un mime splendide en bonus. Un geste obscène qui a provoqué la furie du milieu offensif de l’Inter Miami après la rencontre. « C'est normal ce genre de matchs, les éliminatoires... Contre l'Uruguay, c'est toujours comme ça. Je préfère ne pas dire ce que je pense » a commenté Lionel Messi en zone mixte, défendant Rodrigo De Paul. « Les jeunes doivent apprendre à respecter les anciens. Ce classique a toujours été intense, mais toujours avec beaucoup de respect. Ils doivent apprendre un peu » a ajouté Lionel Messi, se rappelant au bon souvenir des matchs contre l’Uruguay de Cavani, Forlan ou Suarez.