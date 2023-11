Un ex du PSG à MU, c’est le Messi de la finance

Futur actionnaire de Manchester United, Jim Ratcliffe va prendre les commandes du secteur sportif. Le Britannique va restructurer l’organigramme du club mancunien avec de nouvelles têtes. Et parmi elles, le Français Jean-Claude Blanc, passé par le Paris Saint-Germain, devrait débarquer avec une belle réputation.

Ça va bouger à Manchester United. En attendant de possibles mouvements sur le marché des transferts en janvier, les nouveaux venus viendront renforcer l’organigramme dans les semaines à venir. Rappelons que Jim Ratcliffe s’apprête à racheter 25% des parts du club anglais pour 1,5 milliard d’euros. Le patron d’Ineos va ainsi prendre les commandes du secteur sportif et lancer une grande restructuration en interne.

Richard Arnold has decided to step down as Chief Executive of Manchester United after 16 years at the club.#MUFC