Messi imbuvable, la Chine déclare la guerre à l'Argentine

La Chine n'est pas prête d'oublier l'attitude de Leo Messi et des sanctions vont tomber. Le champion du monde n'avait pas joué une seule minute avec l'Inter Miami contre une sélection de Hong Kong. Trop pour le pays asiatique.

La Chine se faisait une joie d'accueillir Leo Messi et les autres stars de l'Inter Miami. Mais voilà, la Pulga n'a pas pu fouler la pelouse à cause d'une blessure. De quoi beaucoup décevoir les fans présents dans le stade, qui l'ont conspué et insulté. Il faut dire que le prix des places était exorbitant, allant parfois jusqu'à plus de 500 euros. Et devant la gronde présente encore en Chine et à Hong Kong, le pays asiatique a décidé de prendre le taureau par les cornes en sanctionnant l'Argentine. Selon RMC, la Chine a en effet décidé de renoncer à organiser deux rencontres amicales des champions du monde prévues en mars prochain. L'Albiceleste devait affronter le Nigeria à Hangzhou et la Côte d'Ivoire à Pékin.

Leo Messi, la Chine n'oubliera pas

En plus de l'absence de Messi sur le terrain contre cette sélection de Hong Kong, ce qui a beaucoup déçu, c'est son attitude. Car à la fin de la rencontre, l'ancien du Barça ne s'est pas excusé. Pour ne rien arranger, l'octuple Ballon d'Or a pris part tout sourire mercredi pendant 30 minutes à un match amical au... Japon, rival historique de la Chine. A noter que la décision d'annuler les matchs amicaux de l'Argentine sur son territoire est très bien vue par les habitants mais aussi les fans de football, plus que déçus de Leo Messi. C'est en revanche un sacré problème pour la Fédération Argentine, qui a décidé de miser ces dernières années sur la Chine pour y signer des contrats lucratifs. RMC rappelle d'ailleurs que l'AFA a actuellement des contrats de sponsoring et de coopération avec Cotti Coffee et Yili, deux grandes marques chinoises.