Messi dévoile le meilleur défenseur du monde, il ne joue pas au PSG

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Argentine a dominé l'Equateur 1-0 en éliminatoires du Mondial. Messi a marqué le but du succès mais la Pulga n'avait d'yeux que pour le vrai héros du match, Cristian Romero.

Quand un septuple Ballon d'Or et possible meilleur joueur de l'histoire s'incline devant vous, cela vous place dans une autre catégorie de joueurs. Bien qu'unique buteur contre l'Equateur vendredi, Lionel Messi ne s'est pas défini comme homme du match après la rencontre. Le génie argentin a préféré offrir des louanges à son défenseur central Cristian Romero. Propre et impérial toute la rencontre, le joueur de Tottenham a privé l'Equateur d'un but. Une superbe performance, dans la lignée de celles montrées en Angleterre, qui a poussé Lionel Messi à enchaîner les superlatifs concernant Romero.

« Il est actuellement le meilleur défenseur du monde. L'avoir derrière moi est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Il me force toujours à avancer, car il veut toujours jouer en un contre un avec son adversaire. Je me suis habitué à ne pas regarder en arrière et c'est très bien pour un joueur offensif », a déclaré un Messi sous le charme. Des mots forts inédits mais une admiration bien plus ancienne de la Pulga pour Romero.

🇦🇷✨ Leo Messi on Cuti Romero: "He's the best defender in the world right now. Having him at the back is the best thing that can happen for me."



"He always forces me to move on, because he always wants to play one-on-one with his opponent." (TuttoSport) pic.twitter.com/6IWzng0fWG