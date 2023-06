Messi désigne le meilleur entraineur du monde, ce n'est pas Galtier

Manchester City est enfin arrivé sur le toit de l'Europe après son succès 1-0 en finale de Ligue des champions contre l'Inter Milan. Le triomphe tant attendu pour Pep Guardiola, de quoi le placer au rang de numéro 1 des entraîneurs. Lionel Messi le pense en tout cas.

Le style de jeu sans les titres, c'est un peu le reproche fait à Pep Guardiola depuis son arrivée à Manchester City en 2016. Une affirmation fausse au vu du palmarès mancunien de l'Espagnol : 5 Premier League, 2 coupes d'Angleterre, 4 coupes de la Ligue anglaise. Guardiola a bien rempli l'armoire à trophées des Citizens depuis 7 ans. Cependant, il manquait l'essentiel pour un club aussi fort économiquement : la Ligue des champions. City ratait le coche depuis plusieurs années, parfois de manière très surprenante avec des éliminations contre Tottenham et l'OL notamment. Certaines innovations tactiques de Guardiola dans ces moments chauds n'ont pas été appréciées.

Certains détracteurs de l'entraîneur mettaient en avant le fait qu'il n'avait jamais décroché la C1 ailleurs qu'au Barça, le grand Barça mené par Messi de 2009 à 2012. Heureusement pour lui, sa disette de 12 ans sans titre de champion d'Europe est passée depuis samedi soir. Manchester City a dominé l'Inter 1-0 après une campagne européenne solide. Une première Ligue des champions pour City, une troisième pour Guardiola. De quoi faire taire ceux qui le décrivaient comme un entraîneur surcoté.

Are you still in contact with Guardiola? What do you think about his achievements at Man City?



Messi: "I'm still in contact with him. Winning the Champions League this time shows that he is the best coach in the world, he deserved to win the Champions League."