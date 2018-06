Maroc, Tunisie et Algérie unis pour organiser le Mondial 2030 ?

Dans : Foot Mondial.

Encore une fois candidat malheureux à l'organisation du Mondial, c'était pour l'édition 2026, le Royaume du Maroc pourrait décider de changer de stratégie afin d'accueillir la Coupe du Monde prévue en 2030. En effet, selon France-Football, pour convaincre la FIFA de lui accorder l'accueil de cette compétition, le Maroc serait prêt à imiter les USA, le Canada et le Mexique, hôtes du Mondial 2026, en proposant une candidature commune avec l'Algérie et le Tunisie.

Ces trois pays du Maghreb sont indiscutablement totalement fous de football et l'ambiance pourrait être énorme durant cette Coupe du Monde 2030. « L'idée a été accueillie favorablement par le président de la Fédération algérienne, Kheïreddine Zetchi, lors d'une intervention dans les médias, et est vue d'un œil positif par de nombreux acteurs majeurs des trois pays », précise Nabil Djellit, qui affirme que la défaite de mercredi dernier dans la course au Mondial 2026 n'a pas douché les espoirs du roi du Maroc et que la réflexion existe désormais pour tenter cette candidature unifiée capable de réunir une majorité de voix au sein de la FIFA.