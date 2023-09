Maroc ‍: Dugarry sous le choc, il va agir tout de suite

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Le Maroc a été touché ces dernières heures par un violent séisme. Le bilan est lourd, très lourd et Christophe Dugarry a fait part de sa tristesse sur les ondes d'RMC.

Le Maroc traverse un moment d'une extrême dureté depuis un tremblement de terre des plus meurtriers dans son pays. Le pays maghrébin peut compter sur le soutien de nombreux secouristes et sur la solidarité des habitants marocains. Dans le monde du sport, on n'a pas tardé à affiché son soutien au Maroc. C'est notamment le cas de Christophe Dugarry, qui y habite. Lors de son passage dans Rothen s'enflamme ce lundi, le champion du monde 98 a fait part de son émotion mais aussi indiqué qu'il se rendrait du côté de Marrakech dès vendredi.

Dugarry veut aider au Maroc

🇲🇦🙏 Christophe Dugarry apporte son soutien au Maroc : "Je pars à Marrakech vendredi, je vais essayer d'apporter à mon niveau pour les gens qui souffrent. Ma famille et ma belle-famille sommes touchées. On va essayer d'aider ces gens qui sont d'une solidarité extrême." pic.twitter.com/O6NaDxFlLk — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 11, 2023

Non sans-émotion, Dugarry a en effet indiqué : « Je n'ai pas eu de proches touchés, j'étais encore en France quand c'est arrivé. Je vais à Marrakech vendredi, je pars, je vais constater les dégâts et essayer d'apporter à mon niveau aux gens qui souffrent : les aider, les héberger. Je vais essayer de donner le maximum et de faire le plus possible à mon échelle. Je suis touché. Ma femme est d'origine marocaine, la famille, la belle-famille... On est tous choqué et on va essayer d'aider ces gens qui sont d'une solidarité extrême, ils sont déjà en train de faire face, d'être solidaires et de partager. Ils n'ont pas grand-chose mais ils partagent tout, donc c'est une bonne leçon. On va essayer d'être à la hauteur de ces gens-là et de leur humanité ». A noter que le week-end prochain en France, la LFP a annoncé qu’une minute de silence sera respectée en la mémoire des victimes avant chaque match de la 5e journée de Ligue 1 et de la 6e journée de Ligue 2.