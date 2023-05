Marcelo Bielsa nommé sélectionneur de l'Uruguay

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

La Fédération uruguayenne de football a confirmé la nomination imminente de Marcelo Bielsa au post de sélectionneur national.

Un peu plus d’un an après avoir été viré par Leeds, El Loco va succéder à Diego Alonso, dont le contrat n’avait pas été prolongé suite au Mondial raté par la Celeste. Agé de 67 ans, Marcelo Bielsa va donc retrouver le banc d'une sélection, lui qui a déjà dirigé l'Argentine puis le Chili. Ensuite, le natif de Rosario avait entraîné Bilbao avant de devenir le coach emblématique de l'Olympique de Marseille en 2014 et pour seulement une année, Bielsa claquant la porte au soir d'une défaite contre Caen au Vélodrome dès le début de saison.