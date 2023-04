Manque de respect envers la France, l'Europe est choquée

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a maintenant quelques mois, l'Argentine remportait la troisième Coupe du monde de son histoire en battant l'équipe de France lors de la séance des tirs au but. Un match qui fait toujours beaucoup parler, tout comme l'attitude de certains joueurs argentins.

L'équipe de France n'est pas passée loin de remporter une deuxième Coupe du monde de suite lors de l'édition 2022 au Qatar. Malheureusement, l'Argentine aura eu le dernier mot lors de la séance des tirs au but. Mais le scénario de cette rencontre restera gravé dans les mémoires pendant encore de nombreuses années. L'attitude des joueurs argentins aussi, surtout Emiliano Martinez. En plus d'avoir chambré allègrement les troupes de Didier Deschamps, le gardien de l'Albiceleste a également au un geste déplacé au moment des remises de récompenses. Un comportement que n'a pas du tout apprécié Aleksander Ceferin.

Ceferin déplore un manque de classe évident

Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, le président de l'UEFA n'a pas hésité à tacler Martinez, déplorant des gestes révoltants. « On ne fait pas ça. Tu as gagné la Coupe du monde ! Tu peux être un gardien parfait, mais si tu n’es pas une bonne personne… (...) Messi joue toute l'année avec (Kylian) Mbappé. Si vous voyez comment il a réagi pendant les penalties... Je ne comprends pas qu'il se moque de Mbappé, de la marionnette et des choses comme ça. Ce n'est pas de la sportivité, c'est primitif et je n'ai pas aimé. Quand il est monté sur le podium pour recevoir le trophée du meilleur gardien du tournoi, qu’il s’est mis sur les parties génitales devant les organisateurs de la compétition, avec l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, entre autres… c’était dégoûtant », a notamment pesté Aleksander Ceferin, écoeuré par Emiliano Martinez. Pas certain cependant que cette sortie change grand-chose dans la manière de se comporter du portier argentin, véritable héros dans son pays natal.