Lionel Messi rejoint Donald Trump à la Fête des Voisins à Miami

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Arrivé le 15 juillet en MLS, Lionel Messi a déjà complètement changé la face de l'Inter Miami. L'Argentin a remis de l'ordre dans la franchise de David Beckham et prévoit désormais de s'installer définitivement dans une demeure luxueuse de la cité floridienne.

Seulement six matchs disputés avec l'Inter Miami et la Pulga a inscrit 9 buts et délivré une passe décisive. Des statistiques impressionnantes mais surtout, le club de Floride est en finale de la Leagues Cup pour la première fois de son histoire. Si l'Inter Miami est bon dernier de la conférence est de la MLS, ce n'est pas un problème car le club a désormais son facteur X pour remonter la pente. Lionel Messi n'est clairement pas venu en touriste aux États-Unis et nourrit de grandes ambitions après un passage plus que mitigé au PSG. L'autre objectif de Messi est de se trouver une nouvelle maison. Actuellement, le champion du monde est logé dans la Porsche Tower où il a aussi des propriétés mais prévoit de déménager dans un quartier plus huppé où il pourrait devenir le voisin de Donald Trump.

Messi bientôt voisin de Donald Trump à Miami

Comme le rapporte le média spécialisé dans l'immobilier Grosby Group, Lionel Messi est à la recherche d'un manoir ou d'une très grande résidence dans le quartier résidentiel de Boca Raton. Un endroit réputé pour abriter de nombreuses maisons de stars comme celle Ariana Grande, Adam Sandler ou encore de l'ancien Président des États-Unis, Donald Trump. Ce lieu a été choisi pour que Messi et sa famille soient au calme mais également car le stade de l'Inter Miami, le DRV PNK Stadium, n'est qu'à 25 minutes en voiture. Loin des embouteillages parisiens, Leo Messi prépare sa nouvelle vie, aux côtés de ses amis Jordi Alba et Sergio Busquets. Le joueur de 36 ans a signé un contrat de deux ans et demi à Miami et rêve de remporter le premier trophée de l'histoire des Herons.