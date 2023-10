Le Mondial sur trois continents, la FIFA soutenue en France

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

A l’annonce d’un possible Mondial 2030 sur trois continents, la FIFA a suscité de nombreuses critiques, et notamment pour des raisons écologiques. Le président de l’instance Gianni Infantino a quand même quelques soutiens, y compris en France.

Habitué aux critiques, Gianni Infantino a reçu une nouvelle vague cette semaine. Le président de la FIFA s’est attiré les foudres de ses détracteurs en évoquant la possible organisation du Mondial 2030. En plus des pays choisis, à savoir l’Espagne, le Portugal et le Maroc, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay pourraient aussi accueillir des matchs. La compétition se jouerait donc sur trois continents, dans une période où l’on réclame des efforts sur le plan écologique. Pas de quoi choquer Pascal Dupraz, enthousiasmé par l’idée de l’instance internationale.

🗣💬 "La FIFA n'est pas philanthrope. La Coupe du monde fait rêver des mômes et suscite des vocations. Le sport est d'utilité publique."



Pascal Dupraz ne croit pas que la FIFA tue la Coupe du monde après l'annonce d'un format sur trois continents en 2030. #RMCLive pic.twitter.com/qlmwTZBBWn — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) October 7, 2023

« On dirait que ça vous offusque, mais la FIFA n'est pas philanthrope, a commenté l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne sur RMC. Il faut faire vivre toutes les fédérations. Vous argumentez toujours avec les problèmes de la planète. Mais vous oubliez une chose, c'est que la Coupe du monde, ça fait rêver des gamins et ça suscite des vocations et je suis bien placé pour le dire, je suis Haut-Savoyard. Mais arrêtez de dire que c'est à cause du foot que tout ça se passe. On ne va pas tous rester dans notre salon à ne pas bouger. »

Dupraz dénonce les JO de Paris

« Il y a des gamins qui vont au sport grâce à la Coupe du monde, parce qu'on médiatise cet événement. Le sport, c'est aussi reconnu d'utilité publique. Il y a par exemple des gamins au Paraguay qui vont jouer au foot parce qu'ils vont découvrir qu'il y a un match de Coupe du monde qui va se dérouler là-bas. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est aussi une pompe à fric ! Pourquoi vous n'en parlez pas ? », s’est agacé Pascal Dupraz, au risque de s’attirer lui aussi de nombreuses critiques.