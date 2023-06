Le foot féminin va prendre le dessus, la prédiction d’Aulas

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Après son départ de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas reste actif dans le monde du ballon rond. Le dirigeant de la FFF continue de participer au développement du football féminin dont il souligne la progression.

La Fédération Française de Football peut être soulagée. A quelques semaines du Mondial féminin (20 juillet-20 août), la compétition sera bien diffusée dans l’Hexagone. France Télévisions et M6 ont fini par trouver un accord pour éviter l’écran noir. Preuve que le football féminin n’attire toujours pas les foules en France. Et pourtant, Jean-Michel Aulas n’a pas la même perception.

Pour l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, la discipline ne cesse de se développer et finira par éclipser le football masculin. « De toute façon, que ça nous plaise ou non, c'est inévitable. Demain, le football féminin sera égal au football masculin, il peut même devenir meilleur, a lâché le dirigeant de la FFF dans des propos accordés à Stats Perform. Le football féminin est un moteur de développement absolument fantastique. J'ai cette responsabilité à la FFF, celle de créer un football féminin dominant. »

« On ne veut pas se laisser écraser par le championnat anglais ou d'autres compétitions, a poursuivi l’ancien patron du club rhodanien. Donc on essaye de créer une dynamique et un modèle autonome, non pas seulement en termes de conviction, mais aussi de résultats économiques qui nous permettent de continuer à investir. » Le football féminin en vaut la peine, assure Jean-Michel Aulas, qui le considère plus divertissant que le foot masculin.

Les arguments d'Aulas

« Ce n'est pas du marketing, c'est concret. Le temps effectif de jeu est nettement supérieur par rapport au football masculin. Pourquoi ? Parce qu'on ne cherche pas à gagner du temps ni à tromper l'arbitre. Et les chiffres montrent que sur le plan athlétique, il n'y aura bientôt plus de différence. Alors qu'au niveau de l'état d'esprit, tout est en faveur du football féminin », a comparé JMA, à fond dans son rôle.