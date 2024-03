Le Cameroun rêve de Raymond Domenech

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Après une CAN 2024 ratée pour le Cameroun, Samuel Eto'o a été contraint de virer Rigobert Song du poste de sélectionneur. Les Lions Indomptables cherchent son successeur et ont notamment deux cibles françaises, bien connues des Nantais.

Le Cameroun cherche un nouveau chef de meute pour ramener les Lions Indomptables sur la route du succès. Après une coupe du monde 2022 correcte mais finie dès le premier tour, le Cameroun est passé au travers de la dernière CAN. Décevants dans le jeu, les Camerounais ont été éliminés sans gloire dès les huitièmes de finale (2-0 contre le Nigéria). Un échec fatal au sélectionneur Rigobert Song, démis de ses fonctions par Samuel Eto'o avec l'insistance du président de la République Paul Biya. Il faut désormais trouver un technicien capable de redorer le blason de l'équipe nationale. Le Cameroun veut réussir sa CAN 2025 au Maroc et surtout se qualifier pour le Mondial 2026.

Domenech est convoité par le Cameroun

Le média Sports World Ghana a dévoilé les cibles de la fédération camerounaise. L'une d'entre elles est très surprenante puisqu'il s'agit de Raymond Domenech. L'ancien sélectionneur de l'Equipe de France n'a connu qu'une expérience d'entraîneur depuis la coupe du monde 2010. C'était à Nantes en 2020-2021 et Domenech avait été écarté sans avoir réussi à gagner une seule des 8 rencontres passées sur le banc nantais.

Un choix qui peut inquiéter les supporters camerounais. Fort heureusement, Domenech n'est pas le seul entraîneur dans le viseur du Cameroun. Un autre ex-coach nantais est désiré : Antoine Kombouaré. Sans poste depuis son licenciement du FC Nantes en mai 2023, le Kanak n'a jamais dirigé de sélection nationale dans sa carrière. C'est tout le contraire de la troisième option, l'Allemand Jurgen Klinsmann. A la tête de l'Allemagne pendant la coupe du monde 2006 et des Etats-Unis en 2014, il a dirigé la Corée du Sud à la coupe d'Asie 2024 avant d'être limogé malgré une demi-finale. Samuel Eto'o et ses équipes seraient inspirés d'étudier d'autres profils avant de faire leur choix définitif.