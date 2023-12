Le Brésil viré par la FIFA, le Père Noël est une ordure

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Les dirigeants du football brésilien ont reçu un message terrible de la part de la FIFA, puisque l'instance mondiale menace de priver la Seleçao et toutes les sélections de toutes les compétitions.

Actuellement sixième des éliminatoires pour le Mondial 2026 dans la zone Amsud, le Brésil n’est pas au mieux sportivement, mais il se pourrait bien que Neymar et ses coéquipiers se fassent sortir sans même jouer. En effet, les dirigeants de la FIFA ont envoyé un courrier à la Confédération brésilienne de football. Et pas pour présenter ses voeux, puisque la lettre en question a été rendue public. En effet, la FIFA juge illégale la décision prise début décembre par la 21e chambre de droit privé du tribunal de justice de Rio de Janeiro de destituer Ednaldo Rodrigues, qui avait été élu président de la Fédération brésilienne, le tribunal ayant également décidé de désigner un bureau provisoire. Et c'est peu dire que la FIFA n'a pas digéré cette décision de justice qui va à l'encontre d'une règle gravée dans le marbre, à savoir qu'aucun état ne doit s'ingérer dans les affaires d'une fédération.

La FIFA menace le Brésil d'une brutale sanction

Presidente da CBF é aclamado para o Conselho da Fifa https://t.co/bwNRaCAma1 pic.twitter.com/4iMhBLt3ES — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 3, 2023

Alors, à la veille de Noël, l'instance mondiale du football a prévenu le Brésil que cette ingérence allait donner lieu à la venue d'une commission spécialisée à partir du 8 janvier prochain afin de superviser la désignation du président de la fédération brésilienne. Si la justice voulait imposer son choix, alors la FIFA et la CONMEBOL (Confédération sud-américaine de Football) sont très claires. « Comme indiqué précédemment à la CBF, la FIFA et la CONMEBOL enverront une mission conjointe au Brésil au cours de la semaine du 8 janvier 2024 pour rencontrer les parties prenantes respectives afin d'examiner la situation actuelle et de travailler ensemble pour trouver une solution dans le respect de le cadre réglementaire applicable de la CBF et son autonomie. La FIFA et la CONMEBOL tiennent à souligner avec force que jusqu'à ce qu'une telle mission soit effectuée, aucune décision affectant la CBF, y compris toute élection ou convocation d'élections, ne sera prise. Si cela n’est pas respecté, la FIFA n’aura d’autre choix que de renvoyer l’affaire à son organe décisionnel. À cet égard, nous tenons également à souligner, par ordre d'ordre, que si la CBF était finalement suspendue par l'organe compétent de la FIFA, elle perdrait tous ses droits de membre avec effet immédiat et jusqu'à ce que la suspension soit levée par la FIFA. Cela signifierait également que la CBF, les équipes représentatives et les clubs n'auraient plus le droit de participer à aucune compétition ou compétition internationale tant que celle-ci est suspendue », précise ce courrier.