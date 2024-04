Messi allume Kansas City, Miami au sommet (vidéo)

Dans : Video.

Par Guillaume Conte

Arrivé il y a un an dans une équipe de Miami alors en grande difficulté au classement, Lionel Messi n’avait pas pu lutter pour le titre en MLS.

La musique sera différence cette saison car la franchise de Floride lutte pour la première place, et l’Argentin y est forcément pour beaucoup. Il vient encore de le démontrer la nuit derrière avec un but dont il a le secret lors de la victoire 3-2 de son équipe face au Sporting Kansas City. Certes, le champion du monde 2022 a absolument tout le temps de s’approcher pour place sa frappe, mais le tir parfait de l’ancien joueur du PSG a tout de même fait se lever les foules pour ce match disputé à l’extérieur. Une rencontre jouée devant 72.000 spectateurs et qui permet surtout à Miami de conforter sa première place de la conférence Est.